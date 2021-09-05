Распорядок дня в советском пионерском лагере. Вот бы махнуть сейчас туда, да?

Любители историиПолитикаРаспорядок дня в советском пионерском лагере. Вот бы махнуть сейчас туда, да?Давайте вместе вспомним, каким был распорядок дня в пионерских лагерях. Сейчас нам остаётся только мечтать об этом.Вернуться к статье85НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександрБыл одно лето.Хорошо было.Но в деревне не хуже.И свободы больше.Boba BobrovВ пионерлагере детей приучали тк дисциплине. Автор - анархист. А таким было не место в СССР. Мнея такие распорядки не напрягали. А теперь хоть в потолок плюй... но за деньги. Как говорят - любой каприз за ваши деньги...ЛДЛидия ДунайБыла все 10 школьных лет, да по три смены. Очень любила,ждала лета.Путевки были бесплатны на предприятии, где работала мама.ЛДЛидия ДунайЖаль не вернуть это время.SamariumКонец 50-х-начало 60-х на протяжении нескольких лет ежегодно был в заводском пионерском лагере ( 24 дня смена, а не две недели)...Что скажу... особого восторга от этого не испытывал и повторения не хотел бы...Хотя почти всю свою прожитую жизнь пробыл по независящим от меня причинам в коллективах различных, но всегда так хотелось быть индивидуальным и не зависеть ни от кого , не выполнять то, что мне навязывается извне....Владимир ПетровНа 8-й позиции распорядок для "бойцов ССО" - студенческого строительного отряда, стройотряда. Это не был пионерский лагерь. Всё прочее мило.Элеонора КоганЯ была в городском пионерском лагере - с 10 утра до 5 вечера. Ничего, было интересно, и даже в драмкружок там ходила.Николай КурпионерЛАГКомментировать
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