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Распорядок дня в советском пионерском лагере. Вот бы махнуть сейчас туда, да?

Распорядок дня в советском пионерском лагере. Вот бы махнуть сейчас туда, да?

Давайте вместе вспомним, каким был распорядок дня в пионерских лагерях. Сейчас нам остаётся только мечтать об этом.

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Александр
Был одно лето.Хорошо было.Но в деревне не хуже.И свободы больше.
Boba Bobrov
В пионерлагере детей приучали тк дисциплине. Автор - анархист. А таким было не место в СССР. Мнея такие распорядки не напрягали. А теперь хоть в потолок плюй... но за деньги. Как говорят - любой каприз за ваши деньги...
Лидия Дунай
Была все 10 школьных лет, да по три смены. Очень любила,ждала лета.Путевки были бесплатны на предприятии, где работала мама.
Лидия Дунай
Жаль не вернуть это время.
Samarium
Конец 50-х-начало 60-х на протяжении нескольких лет ежегодно был в заводском пионерском лагере ( 24 дня смена, а не две недели)...Что скажу... особого восторга от этого не испытывал и повторения не хотел бы...Хотя почти всю свою прожитую жизнь пробыл по независящим от меня причинам в коллективах различных, но всегда так хотелось быть индивидуальным и не зависеть ни от кого , не выполнять то, что мне навязывается извне....
Владимир Петров
На 8-й позиции распорядок для "бойцов ССО" - студенческого строительного отряда, стройотряда. Это не был пионерский лагерь. Всё прочее мило.
Элеонора Коган
Я была в городском пионерском лагере - с 10 утра до 5 вечера. Ничего, было интересно, и даже в драмкружок там ходила.
Николай Кур
пионерЛАГ

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