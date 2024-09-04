ВС РФ заняли Пречистовку у Угледара

Российские военные освободили Пречистовку, прорывая фланги обороны ВСУ у Угледара. Морпехи и мотострелки полностью выбили противника из села, которое является важной частью обороны украинской группировки, сообщает ресурс DeepState, работающий на ГУР Минобороны Украины.
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