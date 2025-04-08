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Китай

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В Тяньцзине состоится первое сопутствующее мероприятие очередного саммита ШОС

Тяньцзинь, 7 апреля /Синьхуа/ -- С 9 по 11 апреля в городе Тяньцзинь /Северный Китай/ пройдет мероприятие, посвященное содействию инвестированию в устойчивое развитие в рамках Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/, что станет первым сопутствующим мероприятием 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС, которое состоится этой осенью в Тяньцзине, сообщили в городском управлении коммерции.

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