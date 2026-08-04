"Spider-Man: Brand New Day" Crushes Woke Odyssey Film At Box Office Hollywood pulled out all the stops for "The Odyssey" - They relied heavily on director Christopher Nolan's built-in and generally pretentious audience to drive early box office revenues.
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