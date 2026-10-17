Администрация Вельского муниципального округа предложила жителям пошаговый способ проверки сумм в квитанциях за ЖКУ через приложение «Госуслуги Дом», где можно сравнить текущие начисления с данными за предыдущие месяцы и при необходимости направить заявку в управляющую организацию.