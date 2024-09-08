Мирные законы для воюющей страны. Надо менять отношение к преступникам в зоне проведения СВО и к тем, кто проводит диверсии под маской мошенничества

Давно пора возвратить высшую меру наказания - расстрел и, конечно же, полную конфискацию имущества, в том числе у всех членов семьи.

Ратник Ратник

Ге смертная казнь хотя бы за терроризм и воинские преступления? надо туда на полгода переселить членов ВС с семьями. Враз всё поймут. А то из окна служебного авто с охраной плохо доходит, как люди живут...