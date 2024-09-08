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Мирные законы для воюющей страны. Надо менять отношение к преступникам в зоне проведения СВО и к тем, кто проводит диверсии под маской мошенничества

Мирные законы для воюющей страны. Надо менять отношение к преступникам в зоне проведения СВО и к тем, кто проводит диверсии под маской мошенничества

Сегодня довольно часто можно увидеть сообщения от пресс-центров ФСБ об очередных задержаниях диверсантов, шпионов и их пособников из числа граждан России и других стран.

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Комментарии
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Виктор Гайдуков
Давно пора возвратить высшую меру наказания - расстрел и, конечно же, полную конфискацию имущества, в том числе у всех членов семьи.
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14 час.
Ратник Ратник
Ге смертная казнь хотя бы за терроризм и воинские преступления? надо туда на полгода переселить членов ВС с семьями. Враз всё поймут. А то из окна служебного авто с охраной плохо доходит, как люди живут...
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13 час.

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