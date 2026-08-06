Wildberries разрабатывает "убийцу" мессенджера МАХ

Татьяна Ким рассказала, что он уже работает в тестовом режиме. Собственный мессенджер: новый игрок на рынке или часть экосистемы? Медиапространство облетела новость: Wildberries, крупнейший российский маркетплейс, готовит собственный мессенджер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии