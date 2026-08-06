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Царьград

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Wildberries разрабатывает "убийцу" мессенджера МАХ

Wildberries разрабатывает "убийцу" мессенджера МАХ

Татьяна Ким рассказала, что он уже работает в тестовом режиме. Собственный мессенджер: новый игрок на рынке или часть экосистемы? Медиапространство облетела новость: Wildberries, крупнейший российский маркетплейс, готовит собственный мессенджер.

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