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«Локомотив» подписал контракт с Тесановым на 2 года. Ранее клуб повторил оффер-шит «Трактора» («Сила спорта»)

По информации «Силы спорта», « Локомотив » подписал двухлетний контракт с Даниилом Тесановым . Новое соглашение с 25-летним форвардом носит односторонний характер.

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