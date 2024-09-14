В Барнауле на улице Димитрова сгорели частный дом и баня

Пожар потушили на площади 200 "квадратов", погибших и пострадавших нет Фото: МЧС Алтайского края В Барнауле пожарные потушили горящие частный дом, баню и надворные постройки на улице Димитрова, сообщили в МЧС Алтайского края.
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