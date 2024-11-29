Си Цзиньпин подчеркнул важность высококачественного развития снабженческо-сбытовых кооперативов

Пекин, 28 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал снабженческо-сбытовые кооперативы страны эффективно выявлять их роль как моста и звена, связующего КПК и правительство с крестьянами, а также вписать новую главу в высококачественное развитие дела снабженческо-сбытовых кооперативов.