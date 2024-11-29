Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Си Цзиньпин подчеркнул важность высококачественного развития снабженческо-сбытовых кооперативов

Пекин, 28 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал снабженческо-сбытовые кооперативы страны эффективно выявлять их роль как моста и звена, связующего КПК и правительство с крестьянами, а также вписать новую главу в высококачественное развитие дела снабженческо-сбытовых кооперативов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх