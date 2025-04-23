«Соседи затопили? Плати!» — почему машинка в квартире стала опасной С 1 мая 2025 года владельцы квартир с…Сообщение Стиралки под запретом: кому грозит штраф 50 тысяч с 1 мая? появились сначала на Ежедневные новости.