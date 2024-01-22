Две легковушки сошлись в «лобовую» на Братиславской

Как сообщили в телеграм-канале «Марьино», на днях на Братиславской произошло странное дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, которые ехали навстречу двуг другу и столкнулись передними бамперами.
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