В Госдуме предложили разрешить уходить в декрет на любом сроке беременности

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым подготовила законопроект, согласно которому женщины смогут уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности.
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