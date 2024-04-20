Королевские тайны: 21 апреля 2024 года королева Елизавета II могла бы отпраздновать 98 лет, почему умерла правительница Ксения КирпикС 1952 года Великобританией правила королева Елизавета II, которую любила вся Англия и уважали во всем мире.