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Япония стала реже покупать российский СПГ

Япония стала реже покупать российский СПГ

В январе импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в Японию сократился на 12,4 процента. Об этом со ссылкой на данные японского Минфина сообщает ТАСС Товарооборот двух стран за первый месяц 2025-го сократился на 8,7 процента год к году, снизившись до 92,564 миллиарда иен (около 609 миллионов долларов).

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