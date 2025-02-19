Япония стала реже покупать российский СПГ

В январе импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в Японию сократился на 12,4 процента. Об этом со ссылкой на данные японского Минфина сообщает ТАСС Товарооборот двух стран за первый месяц 2025-го сократился на 8,7 процента год к году, снизившись до 92,564 миллиарда иен (около 609 миллионов долларов).