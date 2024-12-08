Обокравшие дом Эрнста в 2019 году воры снова задержаны за грабеж

Обокравшие дом Константина Эрнста в 2019 году воры вновь задержаны за грабеж Воры, которые обокрали дом генерального директора Первого канала Константина Эрнста в 2019 году, вновь задержаны за очередной грабеж.
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