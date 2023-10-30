В Telegram зафиксировали массовый сбой

В ночь на 30 октября произошел массовый сбой в работе приложения Telegram. Жители Краснодарского края, Ростовской области, Удмуртии, Ставрополья, Волгоградской и Воронежской областей сообщили о проблемах с работой приложения на портале Downradar, который отслеживает работоспособность различных сервисов и сайтов.