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В Telegram зафиксировали массовый сбой

В Telegram зафиксировали массовый сбой

В ночь на 30 октября произошел массовый сбой в работе приложения Telegram. Жители Краснодарского края, Ростовской области, Удмуртии, Ставрополья, Волгоградской и Воронежской областей сообщили о проблемах с работой приложения на портале Downradar, который отслеживает работоспособность различных сервисов и сайтов.

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