🔥 В Волгоградской области стартовала всероссийская акция "Георгиевская лента" Старт всероссийской акции "Георгиевская лента" дан на главной высоте России — Мамаевом кургане.
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🔥 В Волгоградской области стартовала всероссийская акция "Георгиевская лента" Старт всероссийской акции "Георгиевская лента" дан на главной высоте России — Мамаевом кургане.