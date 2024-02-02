Сальдо рассказал всю правду о катастрофической ситуации в части Херсона, подконтрольной ВСУ

РИА Новости пишут о том, что население Херсона уменьшается из-за нестерпимых условий жизниГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал РИА Новости о том, что сейчас происходит на территории города, контролируемой ВСУ.
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