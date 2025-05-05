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День Георгия Победоносца отмечают 6 мая 2025 года: грешно ли работать, что нужно сделать и о чем попросить святого

День Георгия Победоносца отмечают 6 мая 2025 года: грешно ли работать, что нужно сделать и о чем попросить святого

День Георгия Победоносца отмечают 6 мая 2025 года: грешно ли работать, что нужно сделать и о чем попросить святого Ирэн ОрлонскаяКаждый год 6 мая православные верующие всего мира отмечают память святого Георгия Победоносца.

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