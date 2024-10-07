Ударами гиперзвуковых «Кинжалов» поражены объекты ВСУ в Киеве и Хмельницкой области

Из-за взлета российских самолетов МиГ-31К, являющихся носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал», на всей подконтрольной киевскому режиму территории была объявлена воздушная тревога, после чего начали появляться сообщения о поражении объектов военной и критической инфраструктуры.