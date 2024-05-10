Следственный Комитет не должен быть последней надеждой для русских

Скандал с мигрантами в Ростовской области вышел на новый уровень: СК занял сторону общественников, требуя разобраться в деле Глава Следственного комитета России поручил провести проверку законности задержания семерых жителей Ростовской области местными силовиками.
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