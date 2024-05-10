Следственный Комитет не должен быть последней надеждой для русских

Анатолий

Да, не должен. Только вот Колокольцев забился под лавку, сидит трясётся и ни как не руководит вверенными ему полицейскими. Этого министра гнать пинками надо с занимаемого им поста. От него никакой пользы кроме вреда. Нужен другой руководитель МВД деятельный, ответственный.