«Я дерзкая»: Арзамасова сделала неожиданное заявление о своем характере

Лиза Арзамасова утверждает, что ее личность не ограничивается исключительно образом милой девушки. Несмотря на то, что внешность, стиль в одежде и личный блог девушки пропитаны нежностью и кротостью, актриса, при желании, может быть достаточно дерзкой и своенравной.
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