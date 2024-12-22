«Я дерзкая»: Арзамасова сделала неожиданное заявление о своем характере

Лиза Арзамасова утверждает, что ее личность не ограничивается исключительно образом милой девушки. Несмотря на то, что внешность, стиль в одежде и личный блог девушки пропитаны нежностью и кротостью, актриса, при желании, может быть достаточно дерзкой и своенравной.