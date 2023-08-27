Коротко по Нигеру.1. Франция отказалась вывозить своего посла из страны. Вчера Нигер потребовал убраться послу в течение 48 часов.
Коротко по Нигеру. 27.08.2023
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Neska 2
Удачи и освобождения народа Нигера от колониальной зависимости Запада!
Ответить
10 час.
A
Antanas
За свободный Нигер от французких окупантов.👍👍👍👍👍.
Ответить
7 час.
КК
Катя Котова
Свободу народу нигера! Долой французских оккупантов! Долой воровство французов ресурсов Нигера! Воры должны сидеть в тюрьме!
Ответить
51 мин.
Свежие комментарии