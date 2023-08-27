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Коротко по Нигеру. 27.08.2023

Коротко по Нигеру. 27.08.2023

Коротко по Нигеру.1. Франция отказалась вывозить своего посла из страны. Вчера Нигер потребовал убраться послу в течение 48 часов.

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Комментарии
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Neska 2
Удачи и освобождения народа  Нигера от колониальной зависимости  Запада!
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10 час.
A
Antanas
За свободный Нигер от французких окупантов.👍👍👍👍👍.
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7 час.
КК
Катя Котова
Свободу народу нигера! Долой французских оккупантов! Долой воровство французов ресурсов Нигера! Воры должны сидеть в тюрьме!
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51 мин.

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