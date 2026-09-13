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Мировое обозрение

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ВС РФ поразили сразу три логистических центра с грузами для ВСУ в Одессе

ВС РФ поразили сразу три логистических центра с грузами для ВСУ в Одессе

Российские военные нанесли серию ударов по логистической инфраструктуре Одессы. По данным Минобороны России, под поражение попали сразу три объекта, которые использовались для хранения и перевалки грузов для украинской армии: «Пальма», Raben-Ukraine и «Одесса-22».

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