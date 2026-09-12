Ортопед Литвиненко объяснил, чем опасна обувь на массивной платформе

Обувь для межсезонья должна быть комфортной и безопасной. В эксклюзивном комментарии aif.ru ортопед Андрей Литвиненко объяснил, какую угрозу несут модные кроссовки и туфли на высокой платформе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Силы ПВО за ночь ...
- ЛЛ Мощный циклон обр...
- ЛЛ Эксперт объяснил ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым