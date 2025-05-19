Налог на бездетность возмутил холостяков в Новосибирске

Тема введения налога на бездетность активно обсуждается в России. С предложением заставить холостяков платить выступил общественный деятель, священник Русской православной церкви протоиерей Андрей Ткачев.
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