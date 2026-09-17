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Эпизоотолог Щепёткина: на фоне гибели собак от «Мультикана» ситуация с контролем качества вакцин в РФ вызывает серьезные вопросы

Эпизоотолог Щепёткина: на фоне гибели собак от «Мультикана» ситуация с контролем качества вакцин в РФ вызывает серьезные вопросы

Эксперт рассказала, почему опасные вирусы попадают в российские препаратыСитуация с обнаружением смертельного для собак вируса болезни Ауески в вакцине «Мультикан-8» стала следствием системного кризиса в контроле качества российских препаратов.

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