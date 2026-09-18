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Татар-информ

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Путин предложил Западу «жить дружно»

Путин предложил Западу «жить дружно»

Президент России Владимир Путин Фото: пресс-служба Кремля Президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии РФ заявил, адресуясь странам Запада, – «давайте лучше жить дружно».

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