После набега вандалов в Казахстане восстановили кресты на православном кладбище

Власти Каракиянского района сообщили, что могилы возвращены в первозданный вид.Пока полиция в Мангистау ищет вандалов, которые осквернили православное кладбище, власти района восстановили кресты и могилы.
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