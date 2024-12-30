VNS% томатный сок помогает справляться с гипертонией

Ученые из Колледжа Stikes Muhammadiyah Ciamis (Индонезия) установили, что употребление томатного сока не только насыщает организм витаминами, но и помогает контролировать кровяное давление Гипертония, или повышенное кровяное давление, продолжает оставаться одной из главных проблем здравоохранения, затрагивая миллионы людей по всему миру и приводя к сотням тысяч летальных исходов ежегодно.