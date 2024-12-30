Полезные советы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Полезные советы

166 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Внешняя  неряшливость  -  начало  шизофрении...А  убийство с  помощью  *глубоких*  философских  размышлений  -социопа...«Тварь я дрожащая...
  • Ингерман Ланская
    с савейских времён ненавижу этот продукт - горький, мерзкий и дерущий горло!!!Молочный продукт,...
  • Человек И
    Последнее предложение самое важное..Попасть в авиакат...

VNS% томатный сок помогает справляться с гипертонией

VNS% томатный сок помогает справляться с гипертонией

Ученые из Колледжа Stikes Muhammadiyah Ciamis (Индонезия) установили, что употребление томатного сока не только насыщает организм витаминами, но и помогает контролировать кровяное давление Гипертония, или повышенное кровяное давление, продолжает оставаться одной из главных проблем здравоохранения, затрагивая миллионы людей по всему миру и приводя к сотням тысяч летальных исходов ежегодно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх