Виктор Вембаньяма может сделать «Сперс» скидку при оформлении продления

Инсайдер Джейк Фишер поделился слухами о «Сперс». «В Лас-Вегасе говорят, что Виктор Вембаньяма оценивает вариант с продлением ниже максимально доступных ему цифр, чтобы дать «Сперс» больше финансовой гибкости», – заявил Фишер.