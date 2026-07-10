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Виктор Вембаньяма может сделать «Сперс» скидку при оформлении продления

Инсайдер Джейк Фишер поделился слухами о «Сперс». «В Лас-Вегасе говорят, что Виктор Вембаньяма оценивает вариант с продлением ниже максимально доступных ему цифр, чтобы дать «Сперс» больше финансовой гибкости», – заявил Фишер.

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