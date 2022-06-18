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Казахстанский штангист Абдрахманов принес четвертое золото на юношеском ЧМ в Мексике

В весовой категории до 102 кг на юношеском ЧМ по тяжелой атлетике на высшую ступень пьедестала почета поднялся Никита Адрахманов, который по сумме двоеборья поднял 348 кг (157кг +191 кг).

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