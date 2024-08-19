Вторая линия Арктик СПГ-2 доставлена на полуостров Гыдан К месту установки на п-ве Гыдан доставлена 2я технологическая линия завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) Арктик СПГ-2.
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Вторая линия Арктик СПГ-2 доставлена на полуостров Гыдан К месту установки на п-ве Гыдан доставлена 2я технологическая линия завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) Арктик СПГ-2.
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