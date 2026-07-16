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Татар-информ

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Школьники Казани записали музыкальный альбом на аудиокассете с помощью ИИ

Школьники Казани записали музыкальный альбом на аудиокассете с помощью ИИ

Команда юных талантов из школы №12 «Мишпахтейну» (6–10 классы) совместно с продюсерским центром Malcolmco в Казани и профессиональным клубом книжных авторов и поэтов «Слово автора» представила уникальный музыкальный альбом на аудиокассете.

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