Вид сверху: что дадут Киеву шведские самолеты ДРЛО

На этой неделе правительство Швеции объявило о выделении для Украины нового пакета военной помощи. В состав, помимо всего прочего, входит два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО и У).
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