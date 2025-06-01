💎 Эксперт: В Крыму не добываются драгоценные камни «Чистые драгоценные камни в Крыму не встречаются.
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💎 Эксперт: В Крыму не добываются драгоценные камни «Чистые драгоценные камни в Крыму не встречаются.