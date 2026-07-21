Ефремов впервые после выхода из колонии исполнит главную роль в фильме

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лина любимцева

Михаил Ефремов спился окончательно. На него смотреть-то омерзительно, а тут его в главной роли хотят снять? Грим не поможет. ЕФРЕМОВ ВНЕШНЕ УЖАСЕН!! И никто ему не виноват. Когда-то был красавчиком, но не ценил. Пьянство было ему дороже всего! По пьяни и человека убил. учинив ДТП!! Так что, авторы пусть этот свой фильм с Ефремовым, САМИ и смотрят!! Люди не пойдут на этот фильм, а если и пойдут, то только чтобы ПЛЕВАТЬСЯ!!