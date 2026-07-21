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Ефремов впервые после выхода из колонии исполнит главную роль в фильме

Ефремов впервые после выхода из колонии исполнит главную роль в фильме

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Заслуженный артист России Михаил Ефремов впервые после выхода из колонии исполнит главную роль в фильме.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Михаил Ефремов спился окончательно. На него смотреть-то омерзительно, а тут его в главной роли хотят снять? Грим не поможет.   ЕФРЕМОВ ВНЕШНЕ  УЖАСЕН!! И никто ему не виноват. Когда-то был красавчиком, но не ценил. Пьянство было ему дороже всего! По пьяни и человека убил. учинив ДТП!!    Так что,  авторы пусть этот свой фильм с Ефремовым, САМИ  и смотрят!!  Люди не пойдут на этот фильм, а если и пойдут, то только чтобы ПЛЕВАТЬСЯ!!
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1 м.