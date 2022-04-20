Двое детей госпитализированы с переломами с аварии в Уссурийске

Двое детей госпитализированы с переломами с аварии в Уссурийске

В Уссурийске произошло ДТП, в котором травмы получили двое детей и их мать-автомобилистка. Женщина выехала на нерегулируемый перекрёсток и столкнулась с грузовиком, сообщили ИА UssurMedia в Госавтоинспекции Уссурийска.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх