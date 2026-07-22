Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в феврале 2027 года

Новости внутренней и внешней политики в России

В феврале 2027 года россиян ожидает шестидневная рабочая неделя. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб, объяснив изменение графика переносом выходных в связи с празднованием Дня защитника Отечества.