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Бобан о Леау: «Он не заслуживает всей критики. Ему нужно другое окружение, чтобы подталкивать его. Ему свойственна ленность, у него нет характера профессионала»

«Он не убедил Фонсеку, сезон складывается ужасно, но он не заслуживает такого осуждения и всей этой критики.

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