Репортёр
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Репортёр

64 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анастасия Гончарова
    автор какое то пиздобольство тут разводит! Наши парни уже херачат нато и будь здоров,а полезут еще так по столицам эт...Как Россия может ...
  • Гарий Щерба
    Там  ВСЕ ЖАБАГОВОРЯЩИЕ  и  ПОЛЯГУТ ...!!!Макрон сообщил, ч...
  • Гарий Щерба
    Вот же  ВЫБЛЯДОК  НАЦИСТСКИЙ ....!!!Начальник Генштаб...

Должна ли Россия вернуть «румынское золото» по требованию Европарламента

Должна ли Россия вернуть «румынское золото» по требованию Европарламента

«Западные партнеры» продолжают свой курс на эскалацию конфликта с Россией. Европейский парламент поддержал претензии Бухареста и потребовал от Москвы вернуть Румынии ее «национальное достояние» в виде ее бывшего золотого запаса и прочих ценностей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх