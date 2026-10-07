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Пятнадцать лет Тамара Сёмина выхаживала парализованного мужа — а после его смерти перестала открывать дверь родне

Пятнадцать лет Тамара Сёмина выхаживала парализованного мужа — а после его смерти перестала открывать дверь родне

Тамаре Сёминой 87 лет. Она живёт одна в московской квартире, ходит с палочкой и уже несколько лет не открывает дверь родственникам.

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