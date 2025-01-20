Стабильность цен на авиабилеты поддержала рост спроса на зарубежные командировки

Эксперты компании «Аэроклуб», лидера рынка делового туризма и ведущего поставщика ИТ-решений для отрасли, проанализировали спрос на перелеты представителей российского бизнеса за рубеж и выяснили, какие индустрии отправляли своих сотрудников в зарубежные командировки в 2024 году, какие страны стали востребованы у деловых путешественников, и как за год изменились цены на авиабилеты.