Tesla Model S Plaid стала самой быстрой полицейской машиной в мире

Патрульный полицейский электромобиль UP.FIT Tesla Model S Plaid / © Unplugged Performance Модернизированный электромобиль разработали с учетом высоких требований к скорости служб быстрого реагирования: он способен разгоняться с нуля до 100 километров в час менее чем за две секунды, а максимальная скорость составляет 322 километра в час.