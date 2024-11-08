Tesla Model S Plaid стала самой быстрой полицейской машиной в мире

Патрульный полицейский электромобиль UP.FIT Tesla Model S Plaid / © Unplugged Performance Модернизированный электромобиль разработали с учетом высоких требований к скорости служб быстрого реагирования: он способен разгоняться с нуля до 100 километров в час менее чем за две секунды, а максимальная скорость составляет 322 километра в час.
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