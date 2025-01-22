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Чудесное спасение: египетской кошке ищут новый дом

Чудесное спасение: египетской кошке ищут новый дом

Нижний Новгород ищет нового хозяина для спасенной кошки из Египта.Нижегородская благотворительная организация объявила об акции по поиску нового дома для кошки по имени Мика, которую недавно удалось спасти в Египте.

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