«Суперапп» национального масштаба

В России приступили к созданию национального мессенджера. Вероятный путь его развития — использование принципа «суперприложения», когда в одной программной оболочке собирается множество разных цифровых сервисовОЛЕГ ЕЛКОВ/ТАСС В России мессенджеры стали самыми популярными интернет-ресурсамичитайте на monocle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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