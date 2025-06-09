«Суперапп» национального масштаба

В России приступили к созданию национального мессенджера. Вероятный путь его развития — использование принципа «суперприложения», когда в одной программной оболочке собирается множество разных цифровых сервисовОЛЕГ ЕЛКОВ/ТАСС В России мессенджеры стали самыми популярными интернет-ресурсамичитайте на monocle.