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Бастрыкин взял на контроль дело избитых челябинских подростков

Бастрыкин взял на контроль дело избитых челябинских подростков

Следственный Комитет России начал проверку.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку по факту нападения на несовершеннолетних в Челябинске.

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