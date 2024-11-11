Пивоваров назвал лучшие матчи «Динамо» в первом круге РПЛ

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров назвал лучшие матчи команды в первом круге РПЛ «Лучшие матчи «Динамо» в первой части сезона РПЛ?Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров назвал лучшие матчи команды в первом круге РПЛ«Лучшие матчи «Динамо» в первой части сезона РПЛ? Я думаю, что «Динамо» сыграло хороший матч в начале сезона с «Локомотивом», — сказал Пивоваров в интервью ТАСС.