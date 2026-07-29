Ко Дню города в Екатеринбурге установят 122 мобильных туалета

В День города Екатеринбурга в местах проведения публичных праздничных мероприятий будет установлено 119 мусорных контейнеров и 122 мобильные туалетные кабины, из которых 19 – для маломобильных групп населения.
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